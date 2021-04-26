طلب إحاطة لـ«التنسيقية» ضد وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة: تخالف القانون ويجب استدعائها 

/628639/طلب-إحاطة-لـالتنسيقية-ضد-وزيرة-الصحة-بسبب-تكليف-الصيادلة تخالف-القانون-ويجب-استدعائها

تقدم المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن الصيادلة دفعتي (2018-2019) والذين لم يعلن تكليفهم حتى الآن.

واستنكر إسماعيل، في بيان، عدم إعلان تكليف الصيادلة دفعتي(2018-2019) على الرغم من إعلان التكليف للبعض منهم، حيث نشرت وزارة الصحة، إعلانا في شهر أكتوبر 2020 تعلن فيه عن لينك التسجيل لتكليف صيادلة (2018-2019) حتى 14 نوفمر 2020.

النائب محمد إسماعيل ووزيرة الصحة

وقال إسماعيل، إنه تم استيفاء الرغبات لم تقدموا من الصيادلة بعد إعلان الوزارة يوم 1 ديسمبر الماضي، وتكليف عدد منهم منصف الشهر ذاته، ما أدى لإصدار بيان من نقابة الصيادلة تعلن عن تضامنها مع الصيادلة دفعتي 2018-2019 الذين لم يلعن تكليفهم حتى الآن، وفقا لقانون 29 لسنة 1974.

وطالب إسماعيل بمناقشة أسباب ذلك التأخير وعدم المساواة بين أبناء الدفعة الواحدة، خصوصا أن الأمر يعد مخالفة صريحة لنص القانون 29 لسنة 1974، في لجنة الصحة واستدعاء وزيرة الصحة إذا لزم الأمر.

بإنطلاقة أعمال الجلسة الأحد أحال المستشار حنفي جبالي، رسالتان من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى ورفض تعديل قانون التعليم والذى يتضمن نظام جديد للثانوية العامة، فيما وقف المجلس دقيقة حداد ترحما على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان فى منطقة طوخ ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، لشعب مصر وقيادته السياسية، بقلوب يملاوها الحزن، ضحايا قطار بنها – المنصورة، والذى ادمى قلوبنا، مضيفًا: وإذا يتابع المجلس عن كثب التحقيقات تجريها النيابة العامة فى الحادث الأليم وما تسفر عنه من نتائج والوقوف على المتسبب، فأنه يتقدم بخالص المواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعين أن يتغمد شهداء الحادث برحمته ويلهم ذويهم صبر المؤمنين وأن يعجل بشفاء المصابين، فيما أكد رئيس المجلس أهمية الإلزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، محذرًا من الموجة الجديدة، كما وجه التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

المشروعات الصغيرة

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020 و24/12/2020، والتى تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.