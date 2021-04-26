/628636/ترتيب-الدوري-الإسباني-بعد-خسارة-أتليتكو-و-فوز-برشلونة

تتقلب المراكز في كل جولة في الدوري الإسباني الممتاز، وخاصتاً في الصدارة علي الدوري وان الدوري علي وشك الإنتهاء، ولا يعلم أحد من صاحب الهوية ويحمل الدرع في نهاية الموسم هل هو لأتليتيكو مدريد أو لريال مدريد او برشلونة.

يستعرض موقع دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري مساء الأمس بدون أهداف وفوز برشلونة اليوم وسقوط اتليتيكو مدريد أمام اتليتيكو بلباو: ترتيب الدوري الإسباني الممتاز: المركز الأول أتليتكو مدريد رصيد 73 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الثاني ريال مدريد رصيد 71 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الثالث برشلونة رصيد 71 نقطة من اصل 32 مباراة. المركز الرابع إشبيلية رصيد 70 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الخامس ريال سوسيداد – رصيد 50 نقطة من أصل 32 مباراة. المركز السادس ريال بيتيس رصيد 50 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز السابع فياريال رصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الثامن غرناطة برصيد 42 نقطة من أصل 32 مباراة. المركز التاسع سيلتا فيجو برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز العاشر أتليتك بلباو برصيد 41 نقطة من أصل 32 مباراة. المركز الحادي عشر أوساسونا برصيد 40 نقطة من أصل 33 مباراة . المركز الثاني عشر ليفانتي برصيد 38 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الثالث عشر قادش برصيد 37 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الرابع عشر فالنسيا برصيد 36 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الخامس عشر خيتافي برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز السادس عشر ألافيس برصيد 31 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز السابع عشر إلتشيه برصيد 30 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الثامن عشر بلد الوليد برصيد 29 نقطة من أصل 32 مباراة. المركز الثامن عشر ويسكا برصيد 27 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز التاسع عشر إيبار برصيد 23 نقطة من أصل 33 مباراة. نتيجة مباراة اليوم بالدوري حقق فريق برشلونة الفوز علي فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفين رشلونة في المباراة الفرنسي المتألق جريزمان، في حين سجل هدف فياريال سامويل شاكويزي. في حين وقع متصدر الدوري الإسباني الممتاز أتليتيكو مدريد أمام فريق أتليتيكو بلباو بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل الهدف الوحيد في المباراة لمدريد ستيفان سافيتش، في حين سجل الهدف الأول لفريق بلباو أليكس بيرينجوز، وسجل الهدف الثاني للفريق اينييغو مارتينيز.

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