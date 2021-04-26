/628640/خاص-وعاجل-رحيل-أسامة-نبيه-عن-الزمالك-بسبب-كارتيرون

أعلن أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك استقالتة وعدم التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة وذلك بعد وجود خلافات مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وغاب أسامة نبيه عن تدريبات الفريق اليوم، وذلك بعد قرار كارتيرون بمنع الحديث لأعضاء الجهاز الفني واللاعبين إلا بعد الحصول على إذن من المدير الفني.

ورفض أسامة نبيه قرار كارتيرون وفضل عدم الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة، والاعتذار عن إستكمال المهمة، بعد المشادات والخلافات المسبوقة خلال الساعات الماضية، وينتظر المدرب العام للفريق الأبيض القرار النهائي عقب مواجهة البنك الأهلي و المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم.

يستعد نادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلى اليوم على استاد القاهرة الدولى، وجاءت القائمة كالأتى :

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلى

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش .

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.

الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها نادى الزمالك كانت أمام الإنتاج الحربي ، وتألق الأبيض بهدفين مقابل لاشئ ، الأول أحرزه أشرف بن شرقي عن طريق ضربة جزاء ، الثانى بأقدام حميد أحداد ، ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 36 نقطة ، ويأتى خلفه النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة .

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل الأتى :

تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم:حميد احدادي

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا