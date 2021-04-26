/628642/غادة-على-تطالب-بإضافة-منح-موجهه-للوظائف-المستقبلية-فى-العالم-وتنمية-العاملين-فيديو

تحدثت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عن تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بمشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

غادة على: مشروع الشراكة جاء لخلف فرص عمل

وقالت عضو مجلس النواب، غادة على:" إن مشروع الشراكة جاء لخلق فرص وظائف، ومصر الحديثة تستحق تحديد أى نوع من الوظائف، ولذا رجاء إضافة وظائف تتماشى مع مستقبل الوظائف فى العالم".

النائبة غادة علي تسلط الضوء على الوظائف المستقبلية

وتابعت النائبة غادة على:" المهتم بمجال مستقبل الوظائف يعلم جيدًا أن التقارير الدولية ومنتدى الاقتصاد العالمى أوضح أن هناك الملاييين من الوظائف التى ستٌولد فى العالم، وأخرى ستندثر، ومصر تستحق التركيز على الوظائف المستقبلية".

وأشارت عضو مجلس النواب، غادة على، إلى أن هناك كم كبير من الاجراءات التنفيذية التى تسير عكس الاتجاه". وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غادة علي، بأن تكون المنحة موجهه لمستقبل الوظائف فى العالم التى ستٌولد". كما أشارت عضو مجلس النواب، غادة على، خلال كلمتها، إلى أن هناك قائمة من الوظائف سيتعامل بها شباب العالم فى المستقبل، وشباب مصر يستحقون أن يكونوا فى هذا المصاف".

واستكملت عضو مجلس النواب، غادة علي، قائلة:" يوضح التقرير أن يتم تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المشروعات المصرية والعربية والأفريقية، ولكن هل يتضح جليًا لجهاز تنمية المشروعات، كيف يتم الموازنة بين المشروعات، المصرية والإفريقية والعربية، وأين حصة الشباب المصرى، ومشروعات الشباب المصرى، فى تلك الشراكة".

وأختتمت عضو مجلس النواب، غادة على:" فى مضمون الشراكة جاء النص أن تكون بقيمة 3 مليون يورو فى صورة عاملين وخدمات، ولكن ما معنى فى صورة عاملين، ولذا من الأفضل أن تكون سياق تنمية قدرات العاملين، ولذا يرجى ضبط الصياغة".