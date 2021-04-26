فرج عامر لـ دوت الخليج: «مسحة كورونا إيجابية وملتزم بالحجر الصحي»

/628644/فرج-عامر-لـ-تحيا-مصر-مسحة-كورونا-إيجابية-وملتزم-بالحجر-الصحي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إيجابية العينة التي أجراها خلال الساعات الماضية والخاصة بفيروس كورونا ، وأنه يلتزم الحجر الصحي في الوقت الحالي.

وقال فرج عامر لـ دوت الخليج : " بالفعل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إيجابية، وأنا الأن داخل الحجر الصحي في المنزل ".

وكان موقع دوت الخليج قد أنفرد منذ ساعات بإصابة محمد فرج عامر رئيس سموحة بفيروس كورونا ، يأتي هذا بعد الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي و حسن حمدي الرئيس الأسبق للفريق السكندري.

يذكر أن فرج عامر كان قد إجتمع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أمس بجانب حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق، وأحد الأصدقاء على السحور، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري.

بعد أن اثبتت المسحة إيجابية كورونا لدى فرج عامر ، ينتظر جماهير القلعة الحمراء الإطمئنان على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ، والذي كان مخالطا له أمس في ليلة رمضانية .