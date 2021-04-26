مطران شبرا الخيمة يصلى أحد السعف .. ويعظ شعب الكنيسة

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، مساء أمس الأحد، أحد الشعانين "عيد دخول السيد المسيح أورشليم"، وصلاة التجنيز العام بـ كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمطرانية شبرا الخيمة، كما ألقى عظة روحية إلى شعب الكنيسة.





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وخلال عظته لـ شعب الكنيسة، قال الأنبا مرقس: "أحد الشعانين "عيد دخول السيد المسيح أورشليم .. كلمة شعانين كلمة عبرية من كلمة هوشعنا ومعناها يارب خلص "مت 21 : 9"، ومنها أيضا، لفظة أوصنا، وهى كلمة يونانية ونرتلها فى كنيستنا فى هذا العيد".

أضاف: "هو عيد من الأعياد السيدية الكبرى.. وأعياد سيدية يعنى خاصة بالسيد المسيح له كل المجد .. وكبرى أى يعنى أن لها دور أساسى ومباشر ورئيس فى عملية الفداء، وهناك أعياد سيدية صغرى خاصة بالسيد المسيح له كل المجد، والأعياد السيدية الكبرى هى 7 أعياد وهى : "البشارة - الميلاد - الغطاس - الشعانين - القيامة - الصعود – العنصرة".

وتابع:"وأما الأعياد السيدية الصغرى، فهى 7 أعياد أيضا، وهى: "الختان - دخول السيد المسيح الى الهيكل - دخول السيد المسيح ارض مصر - عرس قانا الجليل - التجلى - خميس العهد - أحد توما".. يصلى بطقس الألحان الشعانينى فى هذا اليوم.. وتصلى الكنيسة دورة الشعانين وهى نفس الدورة لعيدى الصليب وفيها نصلى 12 إنجيلا فى 12 مكانا من الكنيسة، وهدفها تذكرة المؤمنين بأنه كما حمل السيد المسيح الصليب هكذا حمل الآباء القديسون الصليب فى حياتهم حتى تكللوا باكليل النصرة وكما تألموا معه هكذا تمجدوا معه".

واستطرد مطران شبرا الخيمة: "فى دورة الشعانين نصلى أمام : الهيكل الكبير .. وأمام أيقونة القديسة العذراء مريم .. وأمام أيقونة الملاك غبريال .. وأمام أيقونة الملاك ميخائيل .. وأمام أيقونة مارمرقس .. وأمام أيقونة آبائنا الرسل .. وأمام أيقونة مارجرجس .. وأمام أيقونة الأنبا أنطونيوس .. وأمام الباب البحرى، وأمام اللقان، وأمام الباب القبلى، وأمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان".

وتابع: "وفى كل مرة نصلى مرد الشعانين أوصنا فى الأعالى والهدف من دورة الشعانين هى رمز لانتشار الكرازة والإنجيل فى كل المسكونة.. نصلى بعد انتهاء القداس وصرف ملاك الذبيحة صلاة التجنيز العام والهدف منها، لأنه لو أحد من الشعب انتقل خلال أسبوع الآلام فحضوره يغنى عن صلاة التجنيز خلال أسبوع الآلام، لأنه لا تحتفل الكنيسة إلا بألام السيد المسيح فقط، ولأنه لا يرفع بخور أيام الإثنين والثلاثاء، والأربعاء، وإذا حدث وانتقل أحد يحضروه إلى الكنيسة، ويحضر صلاة ساعة من صلوات البصخة المقدسة، وأثناء رش الماء بعد صلوات التجنيز المقصود.. رش الشعب وليس الزعف".