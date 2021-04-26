فيديو .. وزير الأوقاف يوضح كنوز الصلاة على النبى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الصلاة على النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لها فوائد كبيرة للمسلم، حيث تكون سببا فى زيادة الرزق، ورفع الدرجات، وتكفير السيئات.





وقال الوزير، فى فيديو له على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "إن النبى، صلى عليه وسلم قال فى حديث له موضحا فضل الصلاة عليه " من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا"، وويكفى أن نقرأ قول الله تعالى "إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما". وتابع: "نحن نتعبد إلى الله بالصلاة على النبى محمد، ويكفى أن نسمع قوله: "أكثروا من الصلاة على فإن الله وكل لى ملكا فإذا صلى على رجل من أمتى قال إن فلانا ابن فلان صلى عليك الساعة".

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