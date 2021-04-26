أخبار مصرية

الأهلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي،  بيانًا عقب اجتماعه اليوم، يعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللا محدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية، الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد . 

 

وقال في البيان "إن النادي يتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد".

 

ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العُليا للبلاد».

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا