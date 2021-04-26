الأهلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضة المصرية

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا عقب اجتماعه اليوم، يعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللا محدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية، الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد .
وقال في البيان "إن النادي يتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد".
ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العُليا للبلاد».
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