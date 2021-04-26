نائب وزير التعليم يكشف مصير الراسبين فى امتحانات أبريل

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، آليات نجاح وتقييم صفوف النقل بعد إعلان انتهاء العام الدراسى الحالى، بعد أداء امتحانات شهر أبريل، قائلاً :"إحنا ماعندناش من الصف الأول الابتدائى، وحتى الصف الثالث الابتدائي امتحانات، لكن لدينا فقط استمارة تقييم دون نجاح أو رسوب فى هذه المراحل".

وتابع قائلا: "وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، المواد التى لا تضاف إلى المجموع سيعقد امتحانها أونلاين منزليا عبر المدارس تحت إشراف الإدارة الخاصة بها للنقل، وبالنسبة للشهادة الإعدادية فستعقد تحت إشراف الإدارة التعليمية، وبالنسبة للمواد خارج المجموع هى أربعة مواد ستعقد منزليا إلكترونيا منعا لوجود فترتين أثناء عقد الامتحانات في يونيو منعاً للتكدس وتلاقى الطلاب بين الفترات لتكون الامتحانات فترة واحدة".

أضاف حجازى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مجموع أى طالب سيؤدي امتحانات شهر أبريل في أحد المواد، أقل من 25% سيكون عليه امتحانا تكميليا في شهر مايو المقبل، مبينا: "كل إدارة تعليمية منوط بها في حال حصول الطالب على درجات أقل من 25% في أحد المواد، أن تعقد امتحانا تكميليا له في شهر مايو المقبل حتى يجتاز العام الدراسي لمن سيحصل على أقل من 50 فى الوحدة المجمعة لطلاب الملاحق".

وأشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في يونيو المقبل، اعتبارا من بدايته، حيث ستبدأ كل محافظة في وضع جداولها ويبدأ عقد الامتحانات بها، أما بالنسبة للثانوية العامة، فستعقد امتحاناتها في يوليو المقبل.

وفيما يتعلق بحذف مناهج للشهادة الإعدادية والثانوية العامة، قال رضا حجازي: "ما ينفعش نتكلم خالص في حذف مناهج في هاتين المرحلتين وأنا بقول لأولادنا في المرحلة الإعدادية الشهادة، ركزوا وشد حيلكم، وذاكروا لأن الامتحان المقبل عليه الدرجة الكاملة وامتحانات نصف العام فقط كانت للاجتياز".