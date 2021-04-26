نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة مهيب ورزان على mbc مصر وإجابة سؤال كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990 سؤال طرحته قناة mbc مصر في برنامج مسابقة مهيب ورزان ما أدى لتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة إم بي سي مصر للإجابة على سؤال الحلقة 14للدخول على السحب للفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

مسابقة مهيب ورزان

وتعتمد مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021على قناة إم بي سي مصر على استضافة الفنانة اللبنانية رزان مغربي، والإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عدد من النجوم في المجتمع المصري من فنانين ولاعبي كرة قدم وطرح الأسئلة على الضيوف واللعب والتسابق بين ضيف الحلقة ومقدم البرنامج مهيب عبدالهادي وطرح الأسئلة عليه في نفس الوقت.

وخلال كل حلقة يتم طرح سؤال برنامج مهيب ورزان على الجمهور مع وجود 3 اختيارات مع عرض أرقام الاشتراك في مسابقة قناة mbc مصر على الشاشة وتلقي الإجابات تمهيدًا لعملية سحب الفائز بالجائزة والاتصال به على الهواء في اليوم التالي من الحلقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

وحددت قناة mbc مصر كيفية الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان ودخول السحب على الجائزة، حيث يتم إرسال رسالة من أي هاتف محمول برقم الإجابة الصحيحة، عبر الأرقام التالية:-

للاشتراك في مسابقة إم بي سي مصر من مصرعلى الرقم 95451

للاشتراك في مسابقة mbc مصر من المغرب 9229

كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990

وطرحت رزان مغربي سؤال الحلقة 13 من برنامج مع مهيب ورزان كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990، والإجابة هي دولتان فقط، حيث شاركت كل من مصر والإمارات في كأس العام 1990، وهي الإجابة رقم 2 في المسابقة.