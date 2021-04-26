الأرصاد تتوقع طقس غدًا الاثنين 26 إبريل .. والعظمى في القاهرة 29

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 26 إبريل، وذلك خلال تقريرها اليومي الذي تنشره عبر موقعها الرسمي، والذي يتضمن حالة الطقس ودرجات الحرارة وشدة الرياح وفرص سقوط الأمطار وحالة البحرين الأبيض والمتوسط ودرجة الرطوبة على كافة أنحاء البلاد ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل طقس غدًا الاثنين 26 إبريل 2021 بحسب النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد المصرية .
طقس غدًا الاثنين 26 إبريل
تشهد مصر غدًا الاثنين 26 إبريل 2021م، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما في الليل فيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد .
الظواهر الجوية غدًا 26 إبريل
تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء غدًا الاثنين نشاطًا للرياح، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (30% تقريبًا) على فترات متقطعة .
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 26 إبريل
نشرت هيئة الأرصاد الجوية خلال نشرتها الجوية اليومية، توقعاتها عن حالة الطقس الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين 26 إبريل 2021م، على كافة أنحاء الجمهورية والتي جاءت كالتالي :
- القاهرة
- العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة .
- الاسكندرية
- العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة .
- مرسى مطروح
- العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة .
- سوهاج
- العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة .
- قنا
- العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة .
- أسوان
- العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة .
- طنطا
- العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة .
- شبين الكوم
- العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة .
- بور سعيد
- العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة .
- المنصورة
- العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة .
- الزقازيق
- العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة .
- الإسماعيلية
- العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة .
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