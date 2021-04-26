/628645/القصة-الحقيقية-للعقيد-أحمد-فايز-بعد-ظهوره-في-الاختيار-2-الحلقة-13

تسائل العديد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن القصة الحقيقية للعقيد أحمد فايز الذي جسد دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغني في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن العقيد أحمد فايز الذي سيتم إستشهاده خلال الحلقات القادمة، فضلًا عن دوره الرائع في القبض على العناصر الإرهابية خلال مسيرته العملية.

من هو العقيد أحمد فايز

ظهر اسم العقيد أحمد فايز في أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13، والذي يتعاون مع المقدم "زكريا يونس" الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز، في القبض على عناصر إرهابية تختبئ في الجيزة، وإشادته ببراعته في الإقتناص من غريمته.

والشهيد العقيد أحمد فايز، استشهد في عام 2017 بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، في عملية استشهد فيها 16 من قوات الأمن، من بينهم العقيد أحمد فايز، وإصابة 13 آخرين.

معلومات عن العقيد أحمد فايز

ترعرع أحمد فايز داخل قرية ديرمواس بمحافظة المنيا لتنمو معه شيم الأبطال التي مكنته من الإلتحاق بالأمن الوطني ليبدأ مسيرته في مكافحة الإرهاب، ليثبت براعته في القبض على العناصر التكفيرية.

وكان “فايز” شاهد الإثبات الأول بقضية خلية الصواريخ والمسئول عن ضبط المتهمين وعددهم 36 متهما، كما تولى مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام" وقبض على عدد من المتهمين.

مسلسل الاختيار 2

كشف مسلسل الاختيار 2 عن العديد من قصص أبطال الشرطة الذين ظلوا لآخر قطرة دماء يدافعون عن تراب مصر وغدر العديد من العناصر الإرهابية.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار2 من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.