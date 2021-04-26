مسلسل ضل راجل الحلقة 14..محمد يسري يروي أحداث محاولة إجهاض رنا رئيس

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مسلسل ضل راجل الحلقة 14، استهلت الأحداث بذهاب نادين -مروة أنور- ووالدتها إلى بيت شهد -رنا رئيس- مدعية أنها جاءت لتطمئن عليها، وسألتها هدى -نيرمين الفقي- عن حقيقة زواج بنتها من هيثم فلم تجيبها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل ضل راجل، التي شهدت سرد قصة محاولة إجهاض شهد وزيارة نادين لها.

محمود عبدالمغني يريد إجراء تحليل DNA

سأل رئيس المباحث يوسف -محمود عبد المغني- الطبيبة ملك -نور اللبنانية- في حضور جلال -ياسر جلال- حول إمكانية إجراء تحليل ال "DNA" لجنين شهد للتأكد من أن سليم -محمد يسري- هو والده، فأخبرته بأن التحليل لا يمكن حدوثه إلا بعد الولادة.

رسالة محمد يسري لرنا رئيس

دخلت نادين إلى غرفة شهد وأخبرتها برسالة هيثم لها، فصُدمت الأخيرة ولم تصدق أنه يريدها أن تجهض نفسها للمرة الثانية بعد فشل محاولته الأولى رغم خطورة ذلك عليها.

سعيد يستمر في ولاءه لياسر جلال

رفض سعيد أن يكون وكيل زغلول في القضية التي يريده أن يرفعها على جلال، فحذره الأخير بفضحه إن ذهب وأخبر جلال.

بدأ جلال يتذكر القصة التي ألفها عليه هيثم لإبعاد الشبهات عنه، وشعر أنه مغفل.

طليق نور اللبنانية يعنفها

عادت ملك إلى الشغل لتجد طليقها بباقة ورد أمامها، يخبرها أنه لا يريد أطفال ويريد فقط أن يكون معها فرفضت الرجوع إليها، فغضب عليها الأخير وهددها بأنها لن تكون لغيره.

محمود عبد المغني يقدم على التحقيق مع مرتكبي حادث رنا رئيس

طلب يوسف من أحد الضباط أن يجري تحرياته عن كل من كان بالحفل، ويأتي له بأحد منهم ليحقق معه بشأن قضية شهد قبل أن يتفقوا جميعهم على إجابة واحدة.

سميحة تقف بصف أخيها

أخبر زغلول زوجته سميحة برد فعل المحامي سعيد عندما عرض عليه أن يرفع لها قضية ضد أخيها جلال، فأكدت عليه أن يبتعد عن جلال ويتركه في المشاكل التي لديه.

تلقت غادة مكالمة من والدها أثناء تواجدها مع هيثم بكافيه، طلب فيها منها أن تأتي إليه هي وهيثم في الفور.

ياسر جلال في عملية مراقبة

طلبت هدى جلال على الهاتف أثناء استلقاه التاكسي لتطمئن عليه وأخبرها أنه في طريقه إلى البيت، ومن خلفه كان يتابعه ويراقبه أحد رجال عمرو -محمد عادل- بسيارته.

محمد يسري يكشف سرهم لوالد غادة

ذهبت غادة وهيثم إلى والدها خليل، وأخبرهم أنه علم بتورط هيثم بأمر شهد وهدده بأنه لن يتركه يورط ابنته تتورط هي الأخرى حتى لا تمس سمعته مكروه، فكشف هيثم له أنه ابنته كانت معه في الأمر خطوة بخطوة.

وسرد له أن غادة هي من خططت لوضع برشام بعصير شهد حتى تصاب بنزيف وتجهض، فغضب والدها عليها وعنفها.

ياسر جلال يتعرض لمساومة للحصول على عقد زواج ابنته

ذهب رجل عمرو ليقابل جلال وعقد معه ثفقة أن يأتي له غدًا بمكان هو سيحدده ويعطيه الشئ الذي يبحث عنه وهو عقد زواج شهد بهيثم.