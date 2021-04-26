دوت الخليج يكشف المدرب العام للزمالك بعد رحيل أسامة نبيه

/628647/تحيا-مصر-يكشف-المدرب-العام-للزمالك-بعد-رحيل-أسامة-نبيه
أصبح مؤكدا رحيل أسامة نبيه عن نادي الزمالك اليوم بعد نهاية مباراة البنك الأهلي، وترك منصب المدرب العام بعد حدوث مناوشات بين الطرفين ووجود إختلاف في وجهات النظر.
وكان موقع دوت الخليج انفرد منذ قليل برحيل أسامة نبيه وتقديم استقالتة، وذلك إعتراضا على قرارا باتريس كارتيرون برفض خروج أي تصريحات من الجهاز المعان بالقلعة البيضاء.
وينفرد موقع دوت الخليج بأبرز المرشحين لتولي منصب المدرب العام داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة، وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بضرورة عودة سامي الشيشيني إلي الجهاز الحالي للقلعة البيضاء أو أحمد عبدالمقصود على منصب المدرب العام.
رحيل أسامه نبيه عن الزمالك
وتنتظر إدارة الزمالك نهاية مباراة البنك الأهلي ثم الإعلان عن القرار النهائي الخاص بمنصب المدرب العام داخل القلعة البيضاء.
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