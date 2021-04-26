/628648/بابل-يسجل-و-الإسماعيلي-ينهي-الإستعداد-للإنتاج-بتعادل-سموحة-تفاصيل

أنهى الإسماعيلي معسكره التدريبي إستعداد لعودة مباريات الدوري الممتاز، وحقق الدروايش التعادل الإيجابي مع سموحة في المباراة الختامية للمعسكر ، في مباراة شهدت تسجيل أري بابل هدف الفريق الأصفر الوحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين في الإسكندرية.

و أحرز الأنجولي آري بابل هدف الإسماعيلي الوحيد في مباراة سموحة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي يختتم بها الفريق معسكره المغلق في الإسكندرية، قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

قائمة الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قد قرر إصطحاب قائمة الفريق لاامعسكر وهي كالتالي: حراسة المرمى : محمد مجدي ، محمد صبحي، محمد فوزي، خط الدفاع: رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، محمد عمار، عبد الله جمعة خط الوسط: محمد عادل، محمد صادق، محمد حسن، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد سليمان، زياد طارق، مدحت فقوسة، مصطفى فارس، أحمد مدبولي عمر الوحش، نادر رمضان، عماد حمدي. خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، آري بابل، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي،، بينسون شيلونجو، مروان شوقي

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قرر عدم تواجد او السماح لأي أشخاص من الجمهور في لقاء الدروايش و سموحة وذلك من أجل فرض مزيد من السيطرة على أجواء الفريق قبل الفترة المقبلة الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي

ويلتقي الإسماعيلي بمنافسه الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الأهلي we السلام، في تمام التاسعة و النصف مساء الأول من مايو المقبل.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة القادمة

ويخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الخامس من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية وسط أجواء إحتفالية كبيرة بشهر رمضان الكريم.

موعد مباراة الإسماعيلي و البنك الأهلي

ويخرج الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، في تمام التاسعة والنصف من مساء العاشر من شهر مايو المقبل ، وقبل أيام من عيد الفطر المبارك، وتقام المباراة على ملعب إتحاد الشرطة العسكري.