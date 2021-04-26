مسلسل القاهرة كابول الحلقة 13...طارق لطفي يُنشأ أولى اجيال جماعته الإرهابية

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 13 بطولة الفنان طارق لطفي، وكيف يطبق الارهابين معتقادتهم الإسلامية على حياتهم.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 13

يجتمع علي وزملائه مع عم حسن كعادتهم في المقهى ويتبادلون الحديث فيوجه علي سؤال لعم حسن حول إمكانية تغير الأشخاص عن الصغر، مشيرًا إلى باولا وريبورت جيرانهم القديمة في الحارة من أصول إيطالية وكيف تغير فأصبحت باولا محجبة وريبورت ترك لحيته.

أسامة يكشف علاقته بغريب زيدان للضابط عادل

يذهب عادل لاستجواب أسامة بائع الكتب، فيساله عادل عن كرهه له فيخبره أسامة بأذيته له ثم يوضح بأنه السبب في وفاة الشيخ غريب مما أدى إلى ضياع مستقبله لانه كان يقدم له العلم الديني والمجتمعي، وكانت الملائكة دائما تحوم حوله، وكان متأكد من أنه لن يمت إلا بعد أن ينتشر فكره في العالم، وحتى إن سجن فكان سيخرج من السجن دون أن يراه أحد، لكنكم قمتم بتعذيبه حتى لاقى مصرعيه، فيساله عادل متعجبًا: "مش خايف ألا يطلع كل ده وهم"، فجيبه أسامة مهددًا: "لا انا عارف ومتأكد أنه حقيقي هو فيا وفي غيري موجود، زي مانت شايفني دلوقتي وهتشوفني وأنا واقف فوق جثتك، انا عارف".

طارق يكتشف زواج طليقته من رجل آخر

يتجسس طارق كساب على طليقته حيث يريد أن يأخذ ابنه منها، فيكتشف أنها تزوجت عرفي برجل آخر مما يسهل عليه قضيته في ضم ابنه للعيش معه، يذهب طارق إلى منزل زوج طليقته، ويهددها بأنه سيأخذ ابنها لأن حيله أكبر مما تعتقد هي، وأن زواجها العرفي ساعده في دخول القضية وهو يضمن كسبها، ثم يذهب لمحامي ليتولي تلك القضية ويخبره بأنه إذ لم يستطع أخذ ابنه بالقانون يجب أن يلجأ لحيل أخرى.

رمزي يطلق حرية ويتزوج بها الشيخ منير

يذهب الخليفة لحرية ويخبرها بأن شرط من شروط الشرع أن يكون عادل مع زوجاته وأنه لن يقدر على فعل ذلك فسيطلقها وأنها سيكون لها مطلق الحريه في اختيار زوج آخر لها، فتتزوج حريه بالشيخ منير الذي يحدثها عن الحب والطاعة وكيف أن الطاعة أهم من الحب، وواجب الزوجة أن تهيء نفسها لراحة الزوج.

يعرف رمزي بزواج الشيخ منير فيغضب عليه لعدم استأذانه منه فهو في نهاية الأمر الخليفة ويجب أن يعرف كل شيء، فيخبره الشيخ منير بأنه لا عليه أن يغضب كل هذه الغضب ففي النهاية هي إمرأة يمكنه أن يطلقها وقتما يشاء.

منال تتأكلها الغيرة بعد معرفة علاقة أبيها بوالدة خطيبها

يخبر أحمد منال عن علاقة والدها عم حسن بوالدته ريم، فتغضب منال وتذهب لنتأكد فتصدم بحقيقة الأمر، تذهب منال للمنزل وتواجه أبيها بغضبها من هذا الأمر فيعترف لها عم حسن بحبه لريم، فتسأله عن حبه لوالدتها فيقول أنه مازال يحبها، فتخبره في نهاية الأمر عن غيرتها من حبه لريم، فهي لا تستطيع أن تتعايش معه وهو يكن كل هذا الحب لريم، كما أنها والدت خطيبها، إذا حدث مشاكل بينها وبين أحمد ستتأثر علاقتها، وإذ حدث العكس ستتأثر علاقة ابيها بريم.

الخليفة يبدأ في تدريب جيل جديد على الجهاد

تنتهي الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول بالخليفة وهو يلقي كلمته على مجموعة من الأطفال لم يتجاوز عمرهم ال10 سنوات يخبرهم عن ضرورة تدريبهم على السلاح ليستخدموه في الجهاد وأن أفضلهم سيختير لينال الشهادة في سبيل الله