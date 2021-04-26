/628650/في-بيان-رسمي-الأهلي-يكشف-كواليس-رحيل-موسيماني-عن-الفريق

يصدر النادي الأهلي بيانان رسميا خلال الساعات المقبلة لكشف حقيقة رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للقلعة الحمراء بعد أن تدوالت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية أنباء عن رحيل مدرب المارد الأحمر لتدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي سيصدر بيانا رسميا خلال الساعات القادمة لتأكيد بقاء بيتسو موسيماني داخل جدران القلعة الحمراء، وتوضيح كافة الأمور من الألف الياء المتعلقة بملف المدرب الجنوب أفريقي، وذلك عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء والصفحات الرسمية للفريق الأحمر عبرمواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت المفاوضات قد وصلت إلي رغبة رئيس الأهلي بتواجد موسيماني، ولكنه قرر إستشارة المدير الفني وتحديد مصيرة النهائي، حتى يكون هو المسئول عن قرارة الحاسم.

موسيماني يرحل عن الأهلي

مفاوضات موسيماني مع جنوب إفريقيا وتريد إدارة الأهلي تواجد المدرب خلال الفترة القادمة، ولكن الضغوطات كثيرة ومكثفة للغاية خلال الأيام الماضية، من أجل الموافقة على رحيل موسيماني، وأحترم الخطيب طريقة التفاوض معه قبل التحدث مع المدرب من جانب المسئولين في جنوب إفريقيا.

وتواصل موقع دوت الخليج مع "دومينيك شيمافي" مدير الميديا في اتحاد جنوب إفريقيا، من أجل الرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية، بقرب رحيل موسيماني والعودة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".

وأكد "دومينيك شيمافي" في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "أنه بالفعل هناك مفاوضات مكثفة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا للضغط على موسيماني”.