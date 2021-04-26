فيديو .. وزير الأوقاف : لا يوجد قتل فى الإسلام على المعتقد

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الكليات الست تعتبر تأكيدا أن الحفاظ على النفس أحد أهم هذه الكليات بإجماع أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وسائر العلماء قديما وحديثا.





وأوضح الوزير، خلال برنامج "رؤية، أن الإسلام عندما حرم قتل النفس حرم قتلها على إطلاقها، مستشهدا بقول الله عز وجل: " مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا".

وتابع الوزير، أن الإسلام لم يكن يوما متعطشا إلى الدماء، بل إن مهمته هى الحفاظ على الدماء حتى فى الحرب، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى أصحابه فى الحرب ويقول لهم: "انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وأحسنوا وأصلحوا، إن الله يحب المحسنين".

وأكد جمعة، أنه لا قتل فى الإسلام على المعتقد قط، فالإسلام قد ضمن حرية المعتقد وفقا لما جاء فى كتاب الله "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى"، وإنما القتل دفع للعدوان والاعتداء.