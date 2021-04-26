الأوقاف : لا توجد أى تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - نبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والسادة المفتشين ومديرى الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأى تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أى موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمى للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمى أو الصفحة الرسمية للوزير.





كما نبهت الوزارة، عدم الاعتداد بأى تعليمات حتى يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفى المعتمد .

وحذرت الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة، مؤكدة أن تعبير أى أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأى صورة من الصور عن أى توجه للوزارة، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون.

وأكدت، أنه لا توجد أى تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم.

واختتمت: "نسأل الله العلى العظيم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا نياتنا والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل" .