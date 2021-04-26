”التعليم العالي” تكشف مصير العام الدراسي  

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بالأمس مصير العام الدراسي حيث إن المجلس به لجنة إدارة أزمة تتابع مسار العملية التعليمية على مستوى كافة الجامعات والذي يتابع بدوره نسب الحضور والغياب والإصابات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وارتأينا في اجتماع الأمس ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز " خلال شهر رمضان قائلًا:" أعداد طلبة الجامعات تبلغ 3 ملايين طالب على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومن بينهم طلاب الكليات العلمية مثل كليات العلوم والطب البشري والأسنان والصيدلة وغيرها ومن الضروري أن يستكملوا تدريباتهم العملية لأنهم يتم تأهليهم للتخرج سواء هذا العام أو الأعوام القادمة وبالتالي لا بد من الاطمئنان على مستواهم عند التخرج ".

وأكد أنه بالرغم من ذلك فأنه سيتم الاعتماد على تكثيف التعليم الإلكتروني " عن بعد " خاصة في الكليات النظرية حيث إن الاعتماد على التعليم أونلاين في الفصول الدراسية السابقة أسهم في تقليل نسب الحضور ".

مؤكدًا أن الوضع في الجامعات قائم مع تشديد الإجراءات الاحترازية وتكثيف التعليم الإلكتروني قائلًا: " بالنسبة للطلاب في الكليات العملية سيتم تقليل نسب حضور الطلاب عبر تباعد المحاضرات وتقليص مدتها لتحقيق البعد الاجتماعي واطمئن الجميع أن المجلس الاعلى للجامعات عبر خلية الأزمة يتابع الأمر وفي إنعقاد دائم لتقييم الوضع على الأرض ".

وحول نسب الإصابات بين طلاب الجامعات قال: " هم جزء من نسب المجتمع المصري لكننا أتحنا الفرصة للطالب لمجرد الاشتباه في الاصابة وليس ثبوتها أن يحتفظ بحقه الكامل في أداء الامتحان وفقًا لقواعد كل كلية في حال ظهور اية أعراض وبالتالي لايوجد هناك ضغوطات تخص الحضور لكن في ذات الوقت لا بد من تحقيق التوازن خاصة إذا تحدثنا عن الكليات العملية ومستقبل طلابها مع خروجهم لسوق العمل ".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، قد تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى في أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية. تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين. سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.