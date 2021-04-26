/628652/زيادة-غير-مبشرة-في-أعداد-كورونا-الصحة-تسجل 953-حالة-إيجابية-جديدة-و51-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 567 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، يأتي ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 167024 حالات حتى اليوم.

خالد مجاهد: وفاة 51 حالة جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة ، لافتا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

خالد مجاهد: زوال الاعراض بعد 10 ايام مؤشر للتعافي

وقال الدكتور خالد مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 222523 من ضمنهم 167024 حالات تم شفاؤها، و 13049 حالة وفاة.