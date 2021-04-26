/628653/تعرف-على-سبب-مطالبة-عمرو-أديب-وقف-الطيران-بين-مصر-والهند

طالب الإعلامي عمرو أديب ، بوقف الطيران بين الدولة المصرية ودولة الهند، مشيرا إلى أن الهند أصبح بها تحور وبائي قوي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

الإعلامي عمرو أديب: الهند تشهد تحور شرس لكورونا

وناشد الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة mbc مصر ، الطيران المدني بوقف استقبال الطائرات القادمة من دولة الهند، بسبب التحور الشرس لفيروس كورونا، موضحا أن وقف الطيران بين مصر والهند خلال الفترة الحالية لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

الإعلامي عمرو أديب: دول كثيرة أوقفت طيرانها مع الهند

ولفت الإعلامي عمرو أديب إلى أن مصر لن تكون اأول دولة توقف الطيران مع الهند بسبب تحور فيروس كورونا لديها، حيث قامت كل من الكويت والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بوقف الطيران ايضا.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن الفيروس في الهند تحور من كوفيد 19 إلى كوفيد 21 وكوفيد 22.

إصابات كورونا في الهند

هذا وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هناك دلائل متزايدة على أن عدد الوفيات الفعلي في الهند بسبب الإصابة بفيروس كورونا أعلى بكثير مما يتم الإبلاغ عنه رسميا.

كما تقترب الموجة الثانية من كورونا في الهند بسرعة للتحول إلى أزمة مدمرة وفتاكة، مع امتلاء المستشفيات عن أخرها وإكتظاظها ، ونفاد إمدادات الأكسجين، وموت المصابين.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير على موقعها الإليكتروني أن الإصابات الجديدة بالهند تعادل نصف جميع الحالات الجديدة حول العالم.