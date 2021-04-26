/628651/الأهلي-يفسخ-التعاقد-مع-استادات-وملعب-السلام-مستمر-تفاصيل

قرر النادي الأهلي وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد بأرض الشيخ زايد يوم السبت القادم، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية على تشيد ملعب المارد الأحمر الجديد، الأمر الذي أثار التساؤل حول العقد المبرم بين النادي و شركة استادات بشأن حق إنتفاع ملعب السلام.

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أنه لا توجد أزمة بين النادي الأهلي و شركة استادات بشأن حق المارد الأحمر في الإنتفاع بملعب السلام لمدة 25 عام، وأن النادي سيقوم بفسخ التعاقد مع الشركة بالتراضي عقب تشييد الملعب الجديد للنادي لكن التعاون سيظل مستمر بين الطرفين، في ظل العلاقة الجيدة بين القلعة الحمراء و الشركة الوطنية.

الأهلي مستمر على اللعب في السلام

ويوجد بند في عقد الشراكة بين الأهلي و شركة استادات يفيد بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين في حالة إنشاء النادي الأهلي لإستاد جديد خاص به، ويستمر المارد الأحمر في لعب المباريات في مختلف البطولات على ملعب الأهلي WE السلام حتى يتم الإتفاق بين الطرفين عى كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وجاء في بيان الأهلي شكر خاص لرئيس الجمهورية : " هذا وحرص مجلس إدارة النادي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها القلعة الحمراء، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، ومواكبة النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كل المجالات".

الأهلي يشكر الرئيس السيسي

ويصدر النادي الأهلي بيانان رسميا خلال الساعات المقبلة لكشف حقيقة رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للقلعة الحمراء بعد أن تدوالت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية أنباء عن رحيل مدرب المارد الأحمر لتدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي سيصدر بيانا رسميا خلال الساعات القادمة لتأكيد بقاء بيتسو موسيماني داخل جدران القلعة الحمراء، وتوضيح كافة الأمور من الألف الياء المتعلقة بملف المدرب الجنوب أفريقي، وذلك عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء والصفحات الرسمية للفريق الأحمر عبرمواقع التواصل الإجتماعي.