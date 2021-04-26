أهمهم مباراة الزمالك و الدوري الإنجليزي.. مباريات اليوم الأثنين 2020/4/26

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تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من المواجهات على مستوى العالم أبرزها مباراة الزمالك و البنك الأهلي في الدوري الممتاز، والدوري الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة كريستال بالاس و ليستر سيتي في تمام التاسعة مساء، ويستعرض موقع دوت الخليج أهم مباريات اليوم .

مواعيد مواجهات الدوري المصري والقنوات الناقلة الزمالك يواجه البنك الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً ويبث اللقاء على قناة أون تايم سبورت. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ليستر سيتي يواجه كريستال بالاس – الساعة التاسعة مساءً ويبث اللقاء على قناة beIN Sports 1 HD Premium. مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لاتسيو يواجه ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً ويبث اللقاء على قناة beIN Sports 3 HD تورينو يواجه نابولي – الساعة السادسة والنصف مساءً ويبث اللقاء على قناة beIN Sports 3 HD مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إيبار يواجه ريال سوسييداد – الساعة التاسعة مساءً ويبث اللقاء على قناة beIN Sports 1 HD مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها الوحدة – الإمارات يواجه برسيبوليس – إيران – الساعة الرابعة والنصف عصرا وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء تركتور سازي تبريز - إيران يواجه باختاكور – أوزبكستان – الساعة الخامسة مساءً وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء الريان - قطر يواجه جوا – الهند – الساعة السابعة مساءً وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء في بيان رسمي.. الأهلي يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الفريق القوة الجوية - العراق يواجه الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساءً وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء النصر – السعودية يواجه الوحدات – الأردن – الساعة الثامنة مساءً وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء فولاد خوزستان – إيران يواجه السد – قطر – الساعة الثامنة مساءً وتبث منصة gsa live أحداث اللقاء وتضم قائمة الزمالك كلا من : في حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش . خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي. وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهمهم مباراة الزمالك و الدوري الإنجليزي.. مباريات اليوم الأثنين 2020/4/26 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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