مايكل نصيف : تلقى الرئيس لقاح كورونا رسالة طمأنة لكل خائف

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور المستشار مايكل نصيف، الخيير الاقتصادى، بتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى التطعيم بـ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر يحث المواطنين على الذهاب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ويعزز الطمأنينة لديهم.





وقال، فى بيان له، إن هذا الأمر أصبح واضحا للجميع، وأن اللقاح أمن تماما بعد تلقى أعلى سلطة فى الدولة لـ اللقاح، الأمر الذى يشجع المواطنين على تلقى اللقاح. لقاح كورونا وأكد أن التطعيم فى ظل الظروف الحالية بات أمرا أساسيا، وخصوصا مع دخول مصر والعالم فى الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا المستجد، مشير إلى أن اللقاح آمن تماما وسلاح أساسى للقضاء على كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى. وأشار الى الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وناجحة فى توطين صناعة لقاح كورونا خلال الفترة الأخيرة الأمر الذى سيلقى بظلالة على الاقتصاد المصرى.

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