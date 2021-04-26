طقس الإثنين .. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ورياح نشطة .. القاهرة 29

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم
وتشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وهناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغريبة على فترات متفرقة.. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 15
الإسكندرية 22 16
وادى النطرون 25 15
طنطا 28 15
شبين الكوم 28 16
دمنهور 24 15
بلطيم 22 14
مطروح 20 15
السلوم 21 14
سيوة 27 12
بورسعيد 23 17
دمياط 22 16
الزقازيق 29 16
المنصورة 28 15
الاسماعيلية 29 15
السويس 29 16
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 30 17
نخل 31 18
نويبع 31 22
طابا 30 21
كاترين 28 16
الطور 31 21
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 24
مرسى علم 32 24
الفيوم 30 17
بنى سويف 31 18
المنيا 32 20
أسيوط 33 20
سوهاج 34 22
قنا 35 24
الأقصر 37 26
أسوان 40 28
ادفو 40 28
أبوسمبل 39 28
الوادى الجديد 38 24
حلايب 30 25
شلاتين 34 24
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