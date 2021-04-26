فيديو - مسحراتى المحروسة .. اختيارك للزوج يا بنتى فيه السعادة

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة الليلة، عنوان "نصيحتى لبنتى"، حيث قال المسحراتى فيها: "يا بنتى ياللى عسل محلى عنقود عنب فانوس مدلى .. و زى الهلال يعنى غزال سمى يا قلبى ويا عينى صلى.. جابت القطايف قالت الشفايف بعد الفطار يا بابا حلى.. أنا يا بنتى هقول نصيحتى أصل اختيارك للزوج يا بنتى فيه السعادة".

مسحراتى المحروسة

"خدى المؤدب خدى الخلوق اللى طموحه مليان إرادة اللى يصونك ولا يوم يخونك وحبه يكبر فى كل ماده.. اتبسمتى وميلتلى وبشويش قلتلى تحب قهوة بعد الكنافة قلت لا طبعا سكر زيادة... ولو الجواز بس الفلوس القطر يعطل فى أول محطة.. أخلاقنا ضاعت عوض علينا اختيارك للزوج يا بنتى فيه السعادة".

جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.

ويهدف "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.