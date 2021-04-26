انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر | الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى واللوحة ورخصة القيادة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي للسيارات ورخصة القيادة، ضمن خدمات المرور المقدمة من الحكومية المصرية عبر بوابات الإنترنت للعام الميلادي 2021، وتُنسّيق وزارة الداخلية في مصر مع الجهات المختصّة في هذا السياق منها نيابة المرور ومنصة مصر الرقمية، وتجدر الإشارة إلى أنه قد دشنت الحكومة في الأعوام الماضية العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية، حيث أهتمت بتفعيل أنظمة رقمية متطورة “Online” للسادة المواطنين من مُلّاك السيارات النقل والملآكي ووغيرها في جمهورية مصر العربية.

وعليه فقد جاءت هذه النُظم خصيصاً لتُيسر إتمام عمليات الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارات، وخدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة في الوحدان والمكاتب المرورية في الجمهورية، بخطوات سهلة ومُبسّطة عَبر موقع النيابة العامة، دون الحاجه إلي الخوف من العدوي والإزدحام في الطوابير وهَدر الأموال، والجهد والوقت.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2021

يُمكن الآن الدخول من خلال الإتصال بالإنترنت عَبر موقع إمداد البيانات للنيابة العامة في مصر بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورخص الأشخاص للقيادة، وذلك ضمن خدمات مرور المركبات المقدمة.

أيضاً يتضمن الموقع محل الحديث الخدمات المرورية التالية>> الاستعلام على المخالفات المرورية 2021 الخاصة بـ رخص السيارات بأنواعها العديدة- بالإضافة إلى معرفة مخالفات المرور لـ رخص القيادة بالرقم القومي ومحل الاقامة- وتجديد الرخصة عبر الإنترنت- وأيضاً يمكنك الاطلاع على نماذج تسجيل مخالفات مرور السيارات- وتقديم التظلم عليها.

خطوات معرفة مخالفات المرور:-

> في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بللنيابة العامة، فقط قم بالكبس هنـــا.

– تعرف على الخدمات المرورية داخل الموقع، وفي سياق هذا التقرير عليك إختيار>> خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

-ثم كتابة المعلومات الخاص بالمستعلم والبيانات في كارت رخصة السيارة أو القيادة، منها البطاقة الرسمية (الرقم القومي) لصاحب السيارة المكون من أربعة عشَر رقم، من الشمال إلى اليمين، ونوع الرخصة، ورقم اللوحة، ومحل الاقامة (المحافظة)، ثم إختيار الاستعلام مخالفات المرور.