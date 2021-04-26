صفوف النقل تختتم العام الدراسى بامتحان أبريل المجمع.. اليوم

جدة - نرمين السيد - تقام امتحانات صفوف النقل لطلاب لشهر أبريل، اليوم الإثنين، إذ يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات.





ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.. بالنسبة للصف الأول الثانوى بواقع 45 سؤالاً فى المواد الأربعة، واللغة العربية والتاريخ ورياضيات1، أما للصف الثانى الثانوى بإجمالى 25 سؤالاً فى المواد الثلاثة.

ويعتبر امتحانات اليوم لطلاب النقل هو آخر اختبار بالعام الدراسى الجارى بعد قرار وزارة التربية والتعليم اعتبار امتحان شهر أبريل هو آخر يوم بالترم الثانى والعام الدراسى بأكمله.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.

ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكل الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.