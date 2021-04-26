/628656/موعد-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلي-القنوات-الناقلة

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الأثنين أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات وخسارة 7 مباريات، بعدما خاص الفريق 17 مباراة حتى الآن، وأحرز لاعبيه 14 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدف.

الأهلي يفسخ التعاقد مع استادات.. وملعب السلام مستمر «تفاصيل»

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي>

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي عبرقنوات أون تايم سبورت

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف

والجديربالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض

الزمالك يفتقد في مباراة اليوم لجهود ظهيره الأيمن حازم إمام الذى تعرض للإصابة في مباراة الأهلي ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات سريعا، كما يغيب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب، وكذلك سيغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بعد تعرضه للإصابة بكورونا حيث خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية ليخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا لحين التعافي والعودة للتدريبات الجماعية