/628657/أحمد-شوبير-لمجلس-إداراة-النادي-الأهلي-حاجه-تدعو-للفخر-بجد

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”مجلس ادارة نفذ تقريبا كل ماوعد به في حملته الانتخابيه بالاضافه الي انتصارات رائعه لكل الفرق الرياضيه وحظي باحترام كل مؤسسات الدوله حاجه تدعو للفخر بجد”.

وأصدر مجلس إداراة الأهلي بيان عقب اجتماعه ، يعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللا محدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية، الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد .

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يتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد.

ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد>

ومن ناحيه اخري قرر النادي الأهلي وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد بأرض الشيخ زايد يوم السبت القادم، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية على تشيد ملعب المارد الأحمر الجديد، الأمر الذي أثار التساؤل حول العقد المبرم بين النادي و شركة استادات بشأن حق إنتفاع ملعب السلام.