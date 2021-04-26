كامل الوزير: عاهدت السيسى والشعب على تطوير السكة الحديد.. وخطة محكمة لذلك

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بـ 150 مهندساً من تخصصصات الكهرباء والميكانيكا والمدنى والاتصالات الإلكترونية، ممن تم التحاقهم مؤخرا بهيئة السكك الحديدية، وذلك بعد اجتيازهم كافه الاختبارات التى أجريت عليهم فى الكلية الحربية، ثم تلقيهم دورات تدريبية عالية المستوى فى معهد وردان المتخصص فى السكة الحديد.





وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتولى حقبة النقل، تعهد أمامه والشعب المصرى، بأن تصبح وزارة النقل فى طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوى الهام، ارتكزت على 5 عناصر هى، الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان – المحطات – المزلقانات) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكافة المعدت الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشرى، مشيرا إلى أنه تم التعاون فى الأربع عناصر الأولى مع كبريات الشركات والبنوك العالمية للنهوض بها مع مشاركة مهندسى الهيئة فى تنفيذ هذه المشروعات.

وفيما يخص العنصر البشرى المؤهل، أشار وزير النقل إلى أنه تم وضع خطة شاملة يتم تنفيذها، ارتكزت على محورين، الأول: يتمثل فى تدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشرى الحالى من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة، وكذلك الدورات السلوكية والنفسية والتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل، وأن يكون هناك معايير دقيقة لتقييم كافة المتدربين، والثانى: تمثل فى تخريج دفعات جديدة من المتخصصين والتحاق دفعات جديدة من المهندسين الجدد.

وأوضح كامل الوزير أنه تم افتتاح المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة، ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالى.

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما، وهذه المجموعة من المهندسين الـ 150 فى طليعتهم، حيث تم تدريب هذه العناصر من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم فى معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كما يتم إعاده تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية، ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية.

ويتضمن أى تعاقد جديد مع الشركات الأجنبيه بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات جديدة، لافتاً إلى أن هناك دفعة أخرى يتم تدريبها فى الكلية الحربية ثم فى معهد وردان تمهيدا للالتحاق بهيئة السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن هذه المجموعة من المهندسيين سيتم وضع برنامج تأهيلى طويل المدى لهم، يظل حتى 10 سنوات، ليكونوا ضمن قيادات الهيئه بعد ذلك، وهذه الدورات تتمثل فى: رفع مستوى، ودورات تأهيل سواء فى معهد وردان أو فى الجامعات المصرية المتخصصة فى أحد التخصصات الهامة للسكك الحديدية أو دروات تدريبية فى كبريات الشركات التى تنتج أوتقوم بعمل عمرات فى المواتير أو مايخص السكة الحديد، أو من خلال السفريات للخارج للتدريب على أحدث نظم التكنولوجيا.

وأكد وزير النقل، أنه سيتم توزيعهم على قطاعات السكة الحديد للاستفادة المثلى منهم ولعمل مزيج بين الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد وهذه الأجيال الشابة من المهندسيين مطالبا بالالتزام التام فى العمل وأن يكون نجاح هيئة السكك الحديدية هو الهدف الأساسى لهم وأن يتسابق الجميع فى تأدية المهام المكلفين بها.