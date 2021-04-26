البابا ينعى كاهن كنيسة العذراء الدمشرية فى مصر القديمة

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح يوم 18 أغسطس 1956، وسيم كاهنًا بيد البابا شنوده الثالث فى 18 يونيو 1989، ونال رتبة القمصية بيد البابا تواضروس الثانى فى 2 إبريل 2013. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لـ الأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، ولمجمع كهنة القطاع، فى نياحة الأب الفاضل القمص يوحنا فؤاد، ويلتمس عزاء سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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