نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2021 للحصول على الدعم التمويني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اضافة المواليد الجدد، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال طلبات المواطنين من أجل اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وذلك ضمن سعى الوزارة في تقديم خدمات متنوعة إلي أصحاب البطاقات التموينية علي مدار 24 ساعة بدون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب التموين وأتباع الإجراءات الروتينية المعروفة، ولذلك نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني آخر المستجدات حول طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

فتح موقع دعم مصر أبوابه إلي أصحاب البطاقات التموينية، من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للحصول على الدعم المخصص لهم من السلع التموينية من السكر والأرز والزيت والشاي وغيره ،إلي جانب ذلك دعم الخبز المخصص لكل فرد، وعلى أثر ذلك يتم إضافة المواليد الجدد للعديد من الفئات التي حددتها الوزارة من الأكثر احتياجاً والفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود، والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، والخاضعين في برنامج تكافل وكرامة.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

نرصد لكم طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال التقديم على موقع دعم مصر، الذي يعرض الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية المخصصة لاصحاب البطاقات التموينية وهي نقل بطاقة التموين من محافظة إلي أخري، واستعلام عن بطاقة، وإصدار بدل فاقد، والعديد من الخدمات المتنوعة إلي جانب إضافة المواليد الجدد من خلال إتباع الخطوات الآتية.

في البداية قم بالدخول علي رابط موقع دعم مصر.

قم بالضغط على خدمة اضافة المواليد الجدد.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

قم بتسجيل جميع المعلومات الخاصة بالمولود الجديد

اضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

الجدير بالذكر أنه في حالة تواجد أي إستفسار يرجي الاتصال بالخط الساخن المخصص لاصحاب البطاقات التموينية وهو 19959.