/628658/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والمصري-قبل-لقاء-الغد-تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق اللمصري البورسعيدي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقط، حيث تعتبر هذا اللقاء من المواجهات الهامه والمنتظره لدي جماهير الفريقي، وإليكم أهم وأبرز المواجهات.

تعتبر مواجهات الفريق من أهم المواجهات التي يترقبها عشاق القطبين، حيث هي المواجهة رقم 120التي تجمع بين الأهلي والمصري، وذلك بعد أن التقي الفريقين في119، حقق المارد الأحمر الفوز في 74 مباراة خاضها الفريق، وكان التعادل حاضراً في 33 مباراة، فيما خسر الأهلي 19 مرة.

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تعود أولى مواجهات الفريقين إلى موسم 1948- 1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من: صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي، فيما كانت آخر المواجهات في 25 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد عن طريق صالح جمعة وعلي معلول

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 163 مناسبة، حملت توقيع 92 لاعب، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا

رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في خمس مناسبات

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام المصري في 56 مباراة، بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 25 مباراة

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم، والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفان، وحسام حسن هدفان

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المارد الأحمر، في بطولة الدوري الممتاز.