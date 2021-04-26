صور.. الرى: بدء الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر فى كينشاسا

جدة - نرمين السيد - ووصلت معدات المركز لمطار كينشاسا لنقلها لمقره، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الرى لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعدادا للافتتاح الرسمى للمركز فى نهاية مايو المقبل بمشاركة الوزراء من الجانبين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى بيان اليوم الإثنين، إن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، ويمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو، والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة.



وأضاف أن مصر ستقوم بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى.

وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتى انطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد، موضحا أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، والذى يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذى يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموى، وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.



وأوضح وزير الرى أن مشروعات التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، لافتا إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة.

وأكد أن مصر نفذت العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية فى مجالات المياه والربط الكهربائى، إذ قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسى نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجارى المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوى.



كما مولت مصر بناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مثل سدود "جبل الأولياء" بدولة السودان وسد "أوين" بأوغندا وسد "روفينجى" بتنزانيا، ومشروع سد "واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.