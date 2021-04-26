صور.. مدبولى يتلقى لقاح كورونا ويحث المواطنين على التسجيل

جدة - نرمين السيد - وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالدور الحيوى، الذى تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتى رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأهالينا فى مختلف المحافظات.