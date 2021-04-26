فيديو جراف.. فهم مقاصد السنة رؤية عصرية  

جدة - نرمين السيد - وحذر جمعة من فهم النص الشرعى ظاهريًا، الأمر الذى يؤدى إلى بناء أحكام ليس لها أساس من الصحة، تدمر المجتمع.
وأوضح وزير الأوقاف، أن السواك ليس دليلًا على الصلاح كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ لو عاشوا زماننا لاستخدموا أحدث الوسائل.
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