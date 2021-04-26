مدبولى يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأهالينا في مختلف المحافظات.
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