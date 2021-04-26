طقس الغد.. مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى،معتدل على السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح احيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد36 للعظمى والصغرى 28.