خطوات الحجز عبر الإنترنت.. بعد طرح تذاكر قطارات العيد

بدأت هيئة السكة الحديد، منذ السابعة من صباح اليوم الإثنين 26 أبريل، في حجز تذاكر عيد الفطر المبارك للركاب المتوجهين إلى صعيد مصر لقضاء أيام العيد مع أسرهم.

يبدأ الحجز من غد الموافق 26 أبريل 2021 يكون موعد سفره 10 مايو 2021، أما من يحجز بعد غد الثلاثاء الموافق 27 أبريل يكون ميعاد سفره 11 مايو، ومن يحجز يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل يكون ميعاد سفره 12 مايو، ومن يحجز يوم الخميس الموافق 29 أبريل يكون ميعاد سفره 13 مايو 2021.

ونستعرض خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، كالتالي..

من الهاتف المحمول «الموبايل»

أولًا: قم بتحميل التطبيق من خلال متجر «جوجل بلاي ستور» أو الحجز من خلال التطبيق ذاته عبر شباك التذاكر بأي محطة.

ثانيًا: قم بإنشاء حساب جديد لك يتضمن بياناتك ورقمك القومي الموجود في بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلادك، ومن خلال التطبيق سيكون متاح لك الحجز برقمك القومي وحساب الراكب المسجل على التطبيق.

ثالثًا: يجب أن تكون ممتلكًا لكارت فيزا للدفع أو بطاقة ائتمانية صادرة عن أي بنك، ويجب أن يكون معك بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها وكذلك بطاقة فيزا أو «ماستر كارد» للدفع أو أي بطاقة ائتمانية، ومن هنا يمكنك الحجز الإلكتروني، وبعد الحجز تستطيع التوجه إلى مقعدك بالقطار مباشرة.

وفي حالة عدم توافر بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الائتمانية خلال استقلال الركاب للقطار، سيجرى تغريمه ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.

من موقع سكك حديد مصر

أولًا: عليك أن تقوم بتسجيل الدخول عبر رابط سكك حديد مصر عبر الإنترنت.

ثانيًا: اكتب جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب، وقتها ستكون تمتلك حسابًا على موقع الهيئة.

ثالثًا: عليك إذًا الضغط على زر إنشاء حجز، ثم اختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.

رابعًا: وقتها ستظر لك لوحة البيانات، قم بإدخال بياناتك ثم اضغط التالي.

سادسًا وأخيرًا: سيكون لزامًا عليك الدفع عن طريق الفيزا أو «الكريدت كارد» أو الدفع فوريًا.