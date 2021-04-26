/628662/تعرف-علي-ابرز-المعلومات-عن-مواجهة-الزمالك-والبنك-الأهلي

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الأثنين أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وإليكم أهم وابرز المعلومات عن مواجهة الفريقين:

مباراة اليوم هي الأولي بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي على المستوى الرسمي، حيث لم يتقابلا الفريقان من قبل، خاصة وأن البنك الأهلي يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر مطلقا.

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ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي

الغيابات

ويغيب حازم إمام عن وإمام عاشورإمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب، وأسامة فيصل ثلاثي الفريق عن مباراة اليوم، حيث خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.

بينما يغيب أيضاً عن المباراة محمد عبد الشافي ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكورونا حيث خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية ليخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا لحين التعافي والعودة للتدريبات الجماعية.

فيما يرغب كارتيرون الأعتماد علي محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق في المباراة، وبصفة أساسية خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيه اخري يسعي فريق البنك الأهلي علي تحقيق فوز هام أو تحقيق نتيجة إيجابية علي الفارس الأبيض.