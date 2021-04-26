بالصور..علاء عابد يستقبل الفريق كامل الوزير بمقر اللجنة

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/628663/بالصورعلاء-عابد-يستقبل-الفريق-كامل-الوزير-بمقر-اللجنة
إستقبل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وزير النقل الفريق كامل الوزير لمناقشة جهود وزارة النقل فى سرعة تطوير السكة الحديد منعا لتكرار الحوادث .
وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.
جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التي أدت لخسائر في الأرواح وإصابات متعددة في فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة في هذا الشأن.
بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن السكة الحديد بها نحو 3200 سائق قطار ومساعدين لهم، وبالرغم من وجود برتوكول مبرم، مع وزارة التضامن الاجتماعي للكشف عن العاملين بالسكة الحديد وإجراء الكشف الدوري عليهم ، إلا أن هناك حالة من الإستهتار بين العاملين ولابد من وجود رقابة مشددة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب المسؤلين فى السكة الحديد.
تأهيل العنصر البشري
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن حجم التطوير التكنولوجي الذي تشهده السكة الحديد رغم وجوده لكن العنصر البشري من العاملين داخل السكة الحديد غير قادر على استيعابه والتعاطي معه بالرغم من حجم الإنفاق على التدريب وعلى التأهيل، بالإضافة لحجم الإنفاق على الطرق ، وبالتاليي فنحن بحاجة إلى وجود رقابة ومتابعة مستمرة .
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