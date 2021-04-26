أخبار مصرية

بالصور..علاء عابد يستقبل الفريق كامل الوزير بمقر اللجنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

/628663/بالصورعلاء-عابد-يستقبل-الفريق-كامل-الوزير-بمقر-اللجنة

إستقبل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وزير النقل الفريق كامل الوزير لمناقشة جهود وزارة النقل  فى سرعة  تطوير السكة الحديد منعا لتكرار الحوادث .

وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التي أدت لخسائر في الأرواح وإصابات متعددة في فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة في هذا الشأن.

13ace7cb81.jpg

 

 

بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن 

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن السكة الحديد بها نحو 3200 سائق قطار ومساعدين لهم، وبالرغم  من وجود برتوكول مبرم، مع وزارة التضامن الاجتماعي للكشف عن العاملين بالسكة الحديد وإجراء الكشف الدوري عليهم ، إلا أن هناك حالة من الإستهتار بين العاملين ولابد من وجود رقابة مشددة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب المسؤلين فى السكة الحديد.

5058c8596f.jpg

 

 

تأهيل العنصر البشري 

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ،  أن حجم التطوير التكنولوجي  الذي تشهده  السكة الحديد رغم وجوده لكن العنصر البشري من العاملين داخل السكة الحديد غير قادر على استيعابه والتعاطي معه بالرغم من حجم الإنفاق على التدريب  وعلى التأهيل، بالإضافة لحجم الإنفاق على الطرق ، وبالتاليي فنحن بحاجة إلى وجود رقابة ومتابعة مستمرة .

a63ed6a7ee.jpg

 

6d081fb4e7.jpg

 

32cbf4849d.jpg

 

b6e8b89a4f.jpg

 

1b4de3d439.jpg

 

a21fd113e2.jpg

 

e30f40a518.jpg

 

8651b0dbc7.jpg

 

5c6fa86047.jpg

 

47b275718c.jpg

 

b4517a3cea.jpg

 

b51e91be5f.jpg

 

6d4631c2e0.jpg

 

d865d9c587.jpg

 

e67b7af6e3.jpg

 

c73f3d9aa7.jpg

 

 

اقرأ أيضا:ماذا يحدث فى البرلمان قبل حضور مدبولي وكامل الوزير غدا؟

 

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور..علاء عابد يستقبل الفريق كامل الوزير بمقر اللجنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا