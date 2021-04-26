/628664/ماذا-تفعل-لتجنب-حرائق-الماس-الكهربائي-فى-منزلك

وقعت العديد من حوادث الحرائق، بسبب ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل الشقق السكنية، مثل استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتجنب حدوث مثل هذه الحوادث هناك مجموعة من الخطوات وأسس السلامة لمنع حدوث مثل هذه الحرائق:

الخطوات المتبعة لتجنب وقوع حوادث - التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. -قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. -صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. -التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. -لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. -تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. -لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. -لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى. -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. -الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق. -عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. -عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية. تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحرائق تندلع داخل العقارات السكنية والشقق المتواجدة في المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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