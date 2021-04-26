/628665/مدرب-جالاتا-سراي-يطالب-بتفعيل-بند-شراء-مصطفى-محمد-تقاصيل

وقالت صحيفة " hurriyet " التركية، أن عقد فاتح تريم على الرغم من أن مدة العقد أنه ينتهى في 30 يونيو، إلا أن الاستعدادات للموسم المقبل قد بدأت بالفعل ويخطط تريم لإقامة معسكر صيفي.

وأشارت التقاريرالصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد ، بينما يرغب في ع تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

أحمد شوبير لمجلس إداراة النادي الأهلي «حاجه تدعو للفخر بجد»

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ذلك كثف المسئولين داخل نادي الزمالك مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة من خلال التواصل مع عدة وكلاء لاعبين بعد إلحاح الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة الدعم الهجومي في الميركاتو القادم.

وحدد المسئولين عن التعاقدات داخل نادي الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل التنقيب من خلالها على مهاجم إفريقي سوبر قادر على تلبية احتياجات كارتيرون من الناحية الفنية، وصرف النظر تماما عن الخيارات المحلية المطروحة أمثال باسم مرسي وحسام حسن.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات جالاتا سراي كانت أمام فريق انطاليا والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح جالاتا سراي.