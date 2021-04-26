كورونا يجتاح الهند.. أرقام مرعبة والضحايا تتساقط في الشوارع

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استمر الوضع في الهند في رعب العالم بأكمله، بسبب ما يحدث هناك بواسطة فيروس كورونا الفتاك.

الهند أعلى حصيلة على مستوى العالم

وسجلت الهند أمس الأحد، أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بكورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.

وواصلت الإصابات بكورونا في الهند تسجيل أرقام قياسية لليوم الخامس على التوالي اليوم الإثنين، في الوقت الذي تعهدت فيه دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بتقديم مساعدات طبية عاجلة للمساهمة في مواجهة الأزمة التي فاقت إمكانيات المستشفيات.

16 مليون حالة إصابة في الهند

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة.

طائرات عسكرية لتوصيل الأكسجين في الهند

وكانت الحكومة الهندية نشرت طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى دلهي من أجزاء أخرى من البلاد ودول أجنبية، بما في ذلك سنغافورة.

من جانبها أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الزيادة الهائلة في إصابات كورونا في الهند وتخطط لنشر دعم إضافي بسرعة للحكومة الهندية والعاملين بمجال الرعاية الصحية.

وقالت المتحدثة لـ"رويترز" "إننا نجري محادثات نشطة على مستويات عالية ونخطط لنشر دعم إضافي سريع لحكومة الهند والعاملين في مجال الرعاية الصحية الهنود وهم يكافحون هذا المرض، سيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبا جدا.

الهند على شفا كارثة إنسانية

وحذر آشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت، من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية.

وقال إن حوالي 2000 شخص يموتون يوميا، لكن معظم الخبراء قدروا أن العدد الحقيقي يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف هذا المستوى.

سجلت الهند رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع الإبلاغ عن 352991 حالة جديدة، تجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا.

الهند البؤرة الجديدة للفيروس

وارتفعت الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ومنذ الأسبوع الماضي، أصبحت الهند البؤرة الجديدة للفيروس عالميا، حيث أُجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وكذلك محارق الجثث، وأدى إلى نقص حاد في الأكسجين.

دفعت الهنود الأثرياء للهروب من البلاد

وقالت تقارير إعلامية إن الأرقام المقلقة دفعت الهنود الأثرياء للهروب من البلاد عبر إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.

وزادت الإصابات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 352991 إصابة وبدأت المستشفيات التي امتلأت عن آخرها بالمرضى في دلهي وغيرها رفض استقبال المرضى بعد أن نفد ما لديها من إمدادات من الأكسجين الطبي والأسرة.

ويوم الأحد حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي جميع المواطنين على التطعيم والأخذ بأسباب الحذر في الوقت الذي أعلنت في المستشفيات والأطباء عجزهم عن مواكبة طوفان المرضى.

لجأ الناس إلى حرق الجثث

وفي بعض من أشد المدن تضررا بما فيها نيودلهي لجأ الناس إلى حرق الجثث في منشآت مؤقتة تقدم الخدمات الجنائزية.

وعرضت قناة إن.دي.تي.في التلفزيونية لقطات لثلاثة من العاملين بالقطاع الصحي في ولاية بيهار الشرقية يجرون جثة على الأرض لحرقها لنفاد المحفات.

بايدن وألمانيا يساعدون الهند

ويوم الأحد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل مواد خام لتصنيع اللقاح ومعدات طبية ووسائل وقاية إلى الهند.

وانضمت ألمانيا إلى قائمة متنامية من الدول التي تعد بإمدادات للهند.