/628669/يمنح-شهادات-دراسية-مزورة-حبس-متهم-بإدارة-كيان-تعليمي-وهمي

حوادث عدة وقعت خلال شهر رمضان المبارك، منها أمن المنافذالذيضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، فضلًا عنحبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات دراسية مزورة 4 أيام.

إدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص

وأمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطيًا، لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص"، والنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية

فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، واستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

غير معتمدة مقابل مبالغ مالية

وكشفت التحريات الأمنية، عن منح المتهم مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعما أنه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسـات الكبـرى بالداخـل والخارج خلافاً للحقيقة.

وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنه من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية.

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط(3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1121) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (139) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.