وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون مع الاتحاد العربى للأسمدة

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة والمهندس شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون فى مجال حماية البيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع تناول سبل دعم التعاون بين الاتحاد العربى للأسمدة ووزارة البيئة لبناء قدرات العاملين بالشركات المصرية الأعضاء بالإتحاد فى مجال التشريعات البيئية والتحول نحو الأسمدة الصديقة للبيئة للرقى بالعنصر البشرى وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات الأعضاء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على استعداد لبناء قدرات العاملين بصناعة الأسمدة وتعريفهم بقانون المخلفات الجديد وسبل الاتجاه نحو حماية البيئة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الاتحاد والاستفادة من خبراته فى اعداد دراسة اقتصادية لتحديد سبل دعم الأسمدة الناتحة عن مصانع تدوير المخلفات "الكمبوست" لتكون أكثر رواجا سواء من خلال تعديل السياسات أو الحوافز، بالإضافة الى العمل على تحسينها و رفع جودتها.



وأكد المهندس رائد الصعوب على سعى الاتحاد العربى للأسمدة على مدى مسيرته نحو تطوير آلياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التى تواجه هذه الصناعة بالإضافة إلى مواكبة المستجدات على الساحة الدولية بغرض رفع الكفاءة وتحسين الأداء والارتقاء بتلك الصناعة على أسس علمية فى مجال الطاقة، وحماية البيئة، وتحسين وتقنين استخدام المياه والصيانة وتطوير أساليب الإنتاج، وخصوصا فى ظل الاتجاه للتحول لاستخدام الأسمدة الصديقة البيئة كأحد أهم الاتجاهات العالمية.

وأوضح الصعوب على إمكانية قيام الاتحاد بإطلاع الوزارة على الخبرات الحديثة لشركات الأسمدة بالدول الأخرى فى الخلط بين الأسمدة التقليدية والكمبوست للاستفادة منها كأدلة إرشادية، بالإضافة إلى العمل على اعداد ادلة مصرية فى هذا الشأن.

وقد قدم المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة درع تكريم للدكتورة ياسمين فؤاد لجهودها فى حماية البيئة.

جدير بالذكر ان الاتحاد العربى للاسمدة يضم تحت مظلته نحو 42 شركة من مختلف الدول العربية منها 18 شركة مصرية.