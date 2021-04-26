وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم اختيار موضوع "الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر" ليكون ملف العدد الأول من هذه الدورية، فى ضوء ما تمثله تلك الصناعات من أهمية كبرى كمحرك لاقتصادات دول عديدة فى أنحاء العالم، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، وإيجاد مصدر مهم للدخل القومى، كما أنها أحد مصادر القوى الناعمة للدولة.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن العدد الأول من المجلة ناقش موضوعات اجتماعية مهمة، من بينها "المغالطات فى خطاب القيم"، و"المكتسبات السياسية للمرأة"، و"دور الحكومة فى مواجهة ظاهرة العشوائيات"، وغيرها من الموضوعات الأخرى، لافتا إلى مشاركة كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها فى الكتابة بهذا العدد؛ فمن داخل مصر حظيت المجلة بمقالات وموضوعات للدكتور أحمد زايد، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور عماد أبو غازى، والدكتور معتز خورشيد، والدكتور سعيد المصرى، والدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، والدكتور أيمن عبدالوهاب، كما تضمن العدد المقال الأخير الذى كتبه للمركز الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق.
ومن خارج مصر، شارك الدكتور سارى حنفى من الجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور عبدالرحمن الشقير من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة المهمة من "جيريمى هوبكنز"، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر "يونيسيف".
تجدر الإشارة إلى أن منظمة "اليونيسيف" أشادت، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهذا العدد من دورية "آفاق اجتماعية"، التى أصدرها المركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر العدد الأول من مجلة «آفاق اجتماعية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.