الجامعة اليابانية تحصد المركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال الدولية

وأشار ندا، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن فريق الجامعة الفائز ضم الطلاب كل من مريم أيمن، وإسراء سمير، ومروان احمد، ومحمد السيد.
وأضاف ندا ان الجامعة تحرص على تقديم كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والمشاركة فى المسابقات الدولية وتوفر بيئة مناسبة لهم للتفوق والابداع، مشيدًا بالتفوق العلمى ونبوغ فريق الطلاب المشارك فى المسابقة وقدم لهم التهنئة على هذا الإنجاز.
من جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمود، المشرف على الانشطة الطلابية بالجامعة أن مسابقة "Hult Prize" الدولية لريادة الأعمال تتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى فى جامعات من مختلف الدول، والثانية تكون فى مدن حول العالم مثل القاهرة وباريس وبيروت.
أما المرحلة الثالثة تكون فى بوسطن بالولايات الأمريكية المتحدة أو فى المملكة المتحدة وهذه المرحلة تعد المرحلة قبل الأخيرة، إذ ينتقل منها 6 فائزين للعرض فى الـ "United Nations" ليحصل الفاىٔز على جاىٔزة المليون الدولار.
وأضاف محمود أن فريق "changemakers" من الجامعة المصرية اليابانية تمكن من الفوز بالمركز الأول فى المرحلة الثانية المقامة فى بيروت "Beirut Impact Summit" من بين 44 فريقا من مختلف البلدان والجامعات حول العالم.
وأوضح أن فريق الجامعة يعد ثانى فريق من مصر يتأهل لهذه المرحلة، كما يعد من أحد الفرق القلائل التى تمكنت من هذه المرحلة فى مصر من تاريخ بداية المسابقة من 11 عاما.
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