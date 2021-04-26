الجامعة اليابانية تحصد المركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامح ندا، ناىٔب رىٔيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، عن فوز فريق من طلاب الجامعة بالمركز الأول فى المرحلة الثانية من مسابقة "Hult Prize"، الدولية فى مجال ريادة الأعمال بعد منافسة مع 44 فريقا من مختلف الجامعات حول العالم.





وأشار ندا، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن فريق الجامعة الفائز ضم الطلاب كل من مريم أيمن، وإسراء سمير، ومروان احمد، ومحمد السيد.

وأضاف ندا ان الجامعة تحرص على تقديم كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والمشاركة فى المسابقات الدولية وتوفر بيئة مناسبة لهم للتفوق والابداع، مشيدًا بالتفوق العلمى ونبوغ فريق الطلاب المشارك فى المسابقة وقدم لهم التهنئة على هذا الإنجاز.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمود، المشرف على الانشطة الطلابية بالجامعة أن مسابقة "Hult Prize" الدولية لريادة الأعمال تتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى فى جامعات من مختلف الدول، والثانية تكون فى مدن حول العالم مثل القاهرة وباريس وبيروت.

أما المرحلة الثالثة تكون فى بوسطن بالولايات الأمريكية المتحدة أو فى المملكة المتحدة وهذه المرحلة تعد المرحلة قبل الأخيرة، إذ ينتقل منها 6 فائزين للعرض فى الـ "United Nations" ليحصل الفاىٔز على جاىٔزة المليون الدولار.

وأضاف محمود أن فريق "changemakers" من الجامعة المصرية اليابانية تمكن من الفوز بالمركز الأول فى المرحلة الثانية المقامة فى بيروت "Beirut Impact Summit" من بين 44 فريقا من مختلف البلدان والجامعات حول العالم.

وأوضح أن فريق الجامعة يعد ثانى فريق من مصر يتأهل لهذه المرحلة، كما يعد من أحد الفرق القلائل التى تمكنت من هذه المرحلة فى مصر من تاريخ بداية المسابقة من 11 عاما.